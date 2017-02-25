Saadet Partisi "Evet" demeyecek!

SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, “Referandum konusunda bize evet mi hayır mı diyeceğimizi soruyorlar. Bizim bu konuda duruşumuz o kadar nazik ki, biz evet demeyeceğiz diyoruz. Genel başkanımızın dediği gibi biz bu oylamaya evet demeyeceğiz” dedi

SP Ocak ayı İl Divan Toplantısı Fuariçi Şefik Postalcıoğlu Kültür ve Kongre Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy, Gençlik Kolları Başkanı Latif Gökhan Durtaş, il ve ilçe yöneticileri, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katılım gösterdi. Toplantı divanında ise Tanıtım Komisyonu Başkanı Ahmet Özen, Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı Recep Sarıdoğan, Teşkilatlanma Başkanı Zafer Mutlu yer aldı.

EJDEROĞLU ERBAKAN’I ANDI

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, “Biliyorsunuz 6 yıl önce güzel çalışmaları yapmamıza sebep olan tarihte önemli bir yeri olan milli görüş hareketinin kurucusu Erbakan hocamızın aramızdan ayrılışının 6’ncı senesi. Biz bugün kolay şartlarda çalışıyoruz. Biz ülke olarak herkesin Erbakan’dan anladığı ve anladıklarını uyguladığı bir dönem yaşamasını ve herkesin SP’li gibi tavır alması gerektiğini düşünüyoruz. Bu cendereden, bu sıkıntıdan kurtulmanın başka bir yolu yok. Bu vesileyle Erbakan hocamızı anıyoruz. Mekânı cennet olsun” dedi.

MUHALEFET GÖREVİNİ YAPIYORUZ

Sözlerine devam eden Ejderoğlu, “Dünya krizde. Ülkemiz gerçekten ekonomik krizi geçtik, sosyal bir krizde bulunuyor. SP olarak bu krizin en hafif şekilde atlatılması için büyük gayret gösteriyoruz. Son referandum sürecinde tüm ülke bizim nasıl tavır gösterdiğimizi gördü. Böylece önemli bir sosyal sorumluluk yerine getirdik. Muhalefet görevini yerine getiriyoruz ama inşallah cenab-ı hak bize icraat göstermemiz için iktidar yolunu da gösterir” açıklamasında bulundu.

ABDÜLHAMİT’İ ÖRNEK ALIN

Ejderoğlu konuşmasının devamında, “Bir vatandaşımıza hangi taraftan olursa olsun, bizim düşmanımız kimdir sorusunun cevabını net bir şekilde verir. Vatandaşlarımız bizim karşımızda olan Mısır mı Rusya mı? ABD mi Suriye mi? İran mı İsrail mi? Bunların cevabını soldan sağdan ne taraftan olursa olsun cevabını verir. Elbette ki İsrail, ABD, Rusya’dır. Kardeşim siz İran’la neden uğraşıyorsunuz. Eğer örnek alacaksanız o Siyonistlere cevap veren Abdülhamit Han’ı örnek alın. Ama “one minute” gibi değil tabi ki. O emperyalistlere karşı gerekli duruşu bekliyoruz” dedi.

O MUSLUKLAR NEREDE

Varlık fonu ile ilgili de konuşan Ejderoğlu, “Yangın paçaya ulaşınca varlık fonu vs. gibi şeyler ortaya çıktı. Havuz sistemi getirdik diyorlar. Ne alakası var? Havuz sisteminin daha önce vatandaş ve devlet için akan muslukları vardı. Şimdi o musluklar var mı? Varlık fonu ile havuz sistemi arasında hiçbir bağlantı yoktur. Ancak yine de havuz sistemini görmeniz bizim için mutluluk verici. İnşallah Erbakan hocamızı daha da iyi anlayarak onun yoluna girersiniz” şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALARIMIZI YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ

Sözlerinin sonunda yeni anayasa için yapılacak referanduma değinen Ejderoğlu, “Referandum konusunda bize evet mi hayır mı diyeceğimizi soruyorlar. Bizim bu konuda duruşumuz o kadar nazik ki, biz evet demeyeceğiz diyoruz. Genel başkanımızın dediği gibi biz bu oylamaya evet demeyeceğiz. Biz bunu toplum içerisinde bir kutuplaştırma yaratmamak adına böyle söylüyoruz. Önümüzdeki süreçte çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırarak vatandaşlarımız ve devletimiz için faydalı olan neyse onun için çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı. Serkan BORLAK