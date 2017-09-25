Saadet Partisi İl Kongresi'ne gidiyor

Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatı Eylül Ayı İl Divan Kurulu toplantısını Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleştirdi.

Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatı Eylül Ayı İl Divan Kurulu toplantısını Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ejderdoğlu, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kolları, Kadın Kolları, İlçe başkanlarının ve yönetimlerinin yanı sıra çok sayıda partili üye katılım sağladı. İlk kısmı basına açık şekilde yapılan toplantıda ilk olarak açılış konuşmasını gerçekleştiren İl başkanı Nurettin Çelik’in akabinde Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ejderoğlu’nun katılımcılara hitap etmesiyle devam etti. Toplantının ikinci kısmında ise birim sunumlarının ardından ilçe teşkilatlarının raporlarının sunulmasıyla devam etti. Toplantının ana gündemi ise 22 Ekim’de yapılacak olan İl kongresi oldu.

SAADET İKTİDARINA İHTİYAÇ VAR

İlk olarak kürsüye çıkan Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, ülke ve ümmet olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, Ülkemizdeki maddi ve manevi bunalımın her geçen gün artmasının yanı sıra, coğrafyamızdan gelen acı haberler, kanımızı dondurmaktadır. Manzaralar ve işitilen feryatlar bizlerin sorumluluğunu arttırmakta ve çareleri ısrarla dillendirmeye sevk etmektedir. Birileri Siyonist temsilcilerle toplantı masalarında görüşerek onlardan medet umsun; Biz üzerimizdeki büyük vebale binaen İslam Birliği demeye ve dedirtmeye, o birliği tesis edene kadar devam edeceğiz. Dış politikada facia yaşayan hükümet, durumu daha fazla idare edemeyecek, uyguladığı politikalarla içinde bulunduğu çıkmaza çözüm bulamayacaktır. Eğer böyle devam ederse komşularımızdaki ateşi, bize de sıçratacaktır. Topraklarımızın işgal edilmemesi, çocuklarımızın düşman çizmeleri altında ezilmemesi için Saadet Partisinin iktidara gelmesi elzemdir. Dünyada yaşanan zulümleri durduracak ve kötü gidişata “Dur” diyecek olan ancak Milli Görüşçülerdir. Türkiye ve Dünyanın selameti için Hakkı üstün tutan Milli Görüş politikalarına ihtiyaç vardır.’’ Dedi.

BU DÜZEN DEĞİŞECEK

Çelik, ‘’Sonu yaklaşan AKP hükümeti, Türkiye’yi de peşinden sürüklemektedir. Bunlar iş başına geldiği andan itibaren karşılaşılan ülke tablosu ortadadır. Ekonomisi bozulan ülkede millet borçlandırılmış ve faize mahkûm edilmiştir. Ülkenin doğusu boşaltılarak işsizlik ve terör her geçen gün artmıştır. Eğitimi adeta müsveddeye çeviren hükümet; ahlak ve maneviyatı bitirmiş, genç nesilleri sistemin eliyle heba etmiştir. Aile kurumu zedelenmiş toplum yapısında ciddi çöküşler yaşanmıştır. Yoksulluk artarak, alım gücü azalmış, cebimizdeki para değersizleştirilmiştir. İsraf bataklığında debelenen belediyelerimiz hizmet üretememekle birlikte, beklentilerimize karşılık verememektedir. Milletimiz; burada sayamayacağımız onlarca olumsuzluğa, AKP hükümetinin beceriksiz politikaları sebebiyle maruz kalmıştır. Bizler hiçbir şart ve ortamda umutsuzluğa kapılmayan Milli Görüşçüler olarak biliyoruz ki “Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır.” Allah’ın inayetiyle bu Siyonist düzen, hakkı haykıran Milli Görüşçülerin elleriyle mutlaka değişecek, yerine adil bir düzen kurulacaktır. ‘’ İfadelerini kullandı.

MİLLETE SÖZÜMÜZ VAR

Çelik Konuşmasının devamında, ‘’22 Ekim’de Genel Başkanımızın da teşrif edeceği bir kongre icra edeceğiz. Allah’ın izni ile bu kongremiz büyük yükselişin habercisi olacak ve tüm mazlumlara umut vaat edecektir. Bu kongre ile işaret fişeğini atarak kurulacak yeni bir dünyanın müjdesini vereceğiz. Omuzlarımızdaki yükün farkında olan Saadet Partililer olarak yeni bir sürece dâhil oluyoruz. Çok çalışmak ve büyük hedefe ulaşmak mecburiyetindeyiz. Bu davanın mensupları olarak bizler; 1969 yılında Hoca’mız ile birlikte yola çıkarken, başparmaklarımızı havaya kaldırarak milletimize söz vermiştik. Evet! Adil bir düzen için sözümüz var. Faiz zulmünden kurtarmak için sözümüz var. Şahsiyetli dış politika için sözümüz var. Ahlak ve maneviyat için sözümüz var. Iraklı yetimler, Kudüslü öksüzler için sözümüz var. Düşünce özgürlüğü için sözümüz var. Parasız eğitim için sözümüz var. İş garantili okullar açmak için sözümüz var. Üreterek kalkınmak için sözümüz var. Üretene pazar bulmak için sözümüz var. Bölmeye değil, bütünleştirmeye sözümüz var. Yaşanabilir Türkiye için sözümüz var. Sözde değil, özde adalet için sözümüz var. Çalan ve çaldıranlara hesap sormaya sözümüz var. Hakkın hâkimiyeti için çalışmaya sözümüz var. Kanun değil, hukuk devleti için sözümüz var. Demagoji ile değil, üreterek kalkınmaya sözümüz var. Kanmamaya ve kandırmamaya sözümüz var. Kavgayla değil, kardeşçe çözmek için sözümüz var. Milletimizin saadet ve selameti için sözümüz var. 22 Ekim’de il kongresini gerçekleştireceğimiz Atatürk Kapalı Spor Salonu’nu hıncahınç doldurarak Saadet iktidarının müjdecisi olmak ve Siyonist düzene son vermek için sözümüz var! ‘’ İfadelerini kullandı.

MANEN KALKINMAK GEREK

Daha sonra kürsüye çıkan Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ejderoğlu, “Saadet Partisi diğer partilerden ayrı bir partidir. Milli görüş bir tarafa diğerleri bir tarafa elbette bunun birçok nedenleri vardır. En önemli, en etkileyici ayırt edici unsur, Saadet Partisi kalkınmayı önceleyen yegâne siyasi parti oluşudur. Ülkemizde sosyal açıdan bir buhran ve tıkanıklık var buna ne gerek? Buna manen kalkınmak gerek, elbette birçok hadiseler çözüldü ama tam olarak manen kalkınma olamadı biz bunun farkındayız. Yeni okullar, imam hatipler açıldığı halde, gençlik dinden uzaklaşıyorsa bunun için yapılacak çok iş vardır” ifadelerini kullandı.