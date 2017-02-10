Saadet Partisi, o bakanın İsrail'e ziyaretinden memnun değil

Nabi Avcı’nın İsrail’e yaptığı ziyareti eleştiren SP Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz, “Evet biz Milli Görüşçüler, Siyonist İsrail ile dostluktan rahatsızız” dedi

SP Gebze İlçe Teşkilatı’nın haftalık basın açıklaması önceki gün gerçekleştirildi. İlçe Başkanı Necati Korkmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın İsrail’e yaptığı ziyareti eleştirerek, “Terörist İsrail Devletinin Başkanını, AKP hükümeti TBMM’de ayakta alkışlatarak konuşturdu. Ancak İsrail hükümetinin bizim bakanımızı kendi ülkesine yaptığı ziyarette adeta tüm dünyaya meydan okurcasına Gazze’yi bomba yağmuruna tutarak karşılaması diplomatik açıdan ‘Sizden korkmuyoruz, hatta tüm dünyaya meydan okuyoruz’ demek” şeklinde konuştu.

“EVET BİZ RAHATSIZIZ”

Ortadoğu’nun göbeğinde kan gölüne dönen coğrafyada tozpembe bir hayat süren katil İsrail’le yapılan her türlü normalleşme anlaşmalarından biraz ve beri olduklarını söyleyen Başkan Korkmaz, “Yapılan ziyaret hem vicdanları, hem de ümmet coğrafyasını zedelemiştir. Ortadoğu’da işgalci konumunda bulunan, bir metrekare kendine ait toprağı bulunmayan bir devleti ilk tanıma utancına sahibiz. Normalleşme sürecinin tarafı değiliz. Sonra da Sayın Bakan, ‘Attığımız adımlardan rahatsız olanlar var’ diye açıklama yapmış. Evet biz Milli Görüşçüler, Siyonist İsrail ile dostluktan rahatsızız. Yapılan ziyareti nasıl talihsiz buluyorsak gerçekleştirilen açıklamayı da talihsiz buluyoruz” dedi.