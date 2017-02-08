Saadet Partisi Çayırova ilçe başkanlığı ve Türk Kızılayı Çayırova şubesi, 12 Şubat Pazar günü ‘’KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR’’ adıyla kan bağışı kampanyası düzenleyecek.11.00 / 17.00 saatleri arasında düzenlenecek kan bağışı kampanyası, Saadet Partisi Çayırova ilçe başkanlığı binasında gerçekleşecek.
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Saadet Partisi'nden kan bağışı
Saadet Partisi Çayırova ilçe başkanlığı ve Türk Kızılayı Çayırova şubesi, 12 Şubat Pazar günü ‘’KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR’’ adıyla kan bağışı kampanyası düzenleyecek.
Etiketler: Saadet Partisi, Çayırova, Kanbağışı
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