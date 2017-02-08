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Saadet’in meclis üyeleri sıkı takipte

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Saadet’in meclis üyeleri sıkı takipte
Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı İbrahim İlhan, “Belediyelerde yaşanan sıkıntılar için meclis üyelerimiz gerekli uyarılarda bulunuyoruz” dedi.

Saadet Partisi’nin Belediye Meclis Üyeleri önceki gün il binasında değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya; SP Kocaeli Mahalli İdarelerden Sorum İl Başkan Yardımcısı İbrahim İlhan, Başiskele Belediye Meclis Üyesi Zeki Karataş, Çayırova Belediye Meclis Üyeleri Zeki Özçelik, Necati Apaydın, Ali Uçar ve Karamürsel Belediyesi meclis üyeleri Süleyman Baydin, Ferhat Doğansoy’un yanı sıra mahalli idareler birim başkanları katılım sağladı. Yapılan toplantıda ilçelerdeki meclis çalışmaları ve belediye hizmetleri, kişiler özel imar uygulamaları, belediyelerdeki savurganlık ve israflar konuşulup değerlendirmeleri yapıldı.

 

UYARILARDA BULUNUYORLAR

Toplantıda konuşan İl Başkan Yardımcısı İbrahim İlhan, “Belediyelerde yaşanan sıkıntılar için meclis üyelerimiz gerekli uyarılarda bulunuyor. Bizlerde aylık olarak bu sorunları ve sıkıntıları yaptığımız toplantılarda konuşuyor ve çözüm için öneriler üretiyoruz. Her zaman olduğu gibi mahalli idarelerde yaşananların yakında takipçisi olacağız” dedi. 

 

KARAOSMANOĞLU’NA ÇAĞRI

Konuşmasında Çayırova Meclisi Şubat ayı toplantısında Emek ve İnönü mahalle halkıyla belediye başkanı arasında yaşanan gerilime de değinen Başkan Yardımcısı İlhan, “Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu devreye girmeli, beklenen imar çalışması bir an önce tamamlanarak vatandaşın mağduriyeti giderilmelidir’’ diyerek Karaosmanoğlu’na çağrıda bulundu. 

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