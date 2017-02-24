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Sabahları yorgun uykusuz kalkıyorsanız dikkat!

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Sabahları yorgun uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
Günümüzde bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen çağın hastalığı da denilen Fibromiyalji, kronik ağrı veya yorgunluk sendromu olarak adlandırılıyor.

Daha çok hassas yapılı ya da işkolik tarzda kişilik yapısındakilerde görülen hastalık,  vücudun belirli bölgelerinde sebebi bilinmeyen kronik yumuşak doku romatizması yaratarak, kas ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk, bitkinlik, halsizlik ve uyku düzensizlikleri meydana getiriyor. Hisar Intercontinental Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Uzmanı Dr. Volkan Yüksel, Fibromiyalji sendromu hakkında bilgi verdi.

 

Ağrı çoğunlukla boyun ve bel bölgesinde hissediliyor

Fibromiyalji, vücudun bazı hassas noktalarında sebebi bilinmeyen çoğunlukla  eklem dışı boyun ve bel bölgesinde hissedilen bir romatizmal hastalık olarak ortaya çıkmaktadır. Uzun süreli ağrılarla birlikte sosyal yaşamı da derinden etkileyen hastalık, 20 ile 55 yaş arası kadınlarda daha sık görülmekle birlikte erkeklerde de görülebilmektedir.

 

Psikolojik sorunlar ve ağır travmalar hastalığı tetikleyebiliyor

Fibromiyalji hastalığının genel olarak sebebi çok bilinmemekle birlikte uyku bozukluğu, ruhsal travmalar, geçirilen ağır kazalar ve bazı romatizmal hastalıklar hastalığı tetikleyen faktörlerden birkaçıdır. Bu sorunların teker teker çözülmesi hastalığın tedavisinde öncelikli olarak ele alınmalıdır. Fibromiyalji hastalığında kişi doktora başvurduğunda kendindeki belirtileri doğru ifade edebilmesi ve fizik muayenesi büyük önem taşır.

 

Kişide duygusal ve davranışsal olarak bozukluk yaratabilir

Hastalığın belirtilerinde kişinin özellikli olarak ellerinde uyuşma, sırt ve göğüs ağrısı görülebilir. Nefes almada güçlük, sürekli bir baş ağrısıyla birlikte sinirlilik ve depresyon tarzı durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu belirtilerle birlikte mutlaka bir uzman yardımı alınmalı ve sağlık durumunda düzelme meydana gelene kadar tedaviye aksatmadan devam edilmelidir.

 

Düşük tempoda yapılan egzersizler hastalığı olumlu yönde etkiliyor

Fibromiyalji sendromunda kişilere öncelikli olarak fizik tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Uyku düzeni sağlamak ve yaşanılan ağrıları azaltmak amacıyla lokal enjeksiyonlar ve ilaç tedavisi kullanılabilmektedir. Fibromiyaljide hastaların egzersiz yapması yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilmektedir. Ağır olmayan, uzman kontrolündeki minik egzersizler hastalığın seyrini pozitif yönde etkileyebilmektedir. Güncel fizik tedavi yöntemi ile uygulanan sıcak uygulamalar, derin ısıtıcılar ve ağrı kesmeye yönelik masaj gibi tedavi şekilleri ile hastanın yaşam kalitesi artabilmekte ve hastalığın yarattığı durumları en aza indirgemektedir. Bu tür fizik tedavi uygulamaları mutlaka bir uzman tarafından yapılmalıdır.

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