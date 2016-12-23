Evli ve 8 çocuk babası olan Şaban Akçay’ın cenazesi Akmeşe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Merkez mezarlığında toprağa verildi.
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Şaban Akçay vefat etti
İzmit Akmeşe Atatürk Mahallesi Menderes Caddesi adresinde ikamet eden çiftçilikle uğraşan Şaban Akçay (87) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti.
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