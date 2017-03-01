Sabancı gibi milliyetçi olabilmek

Mehmet Özmen

Türkiye’de gerçekten milli bir sermayenin sahibi olarak bildik Sakıp Sabancı’yı.

Herkes onu sevdi, saydı. Kazandığı parada kimsenin gözü olmadı. Çünkü biliniyordu ki, Sabancı alın teri ile kazanır, bunu milleti ile paylaşır, çalışanlarına haklarını bitamam teslim ederdi…

Hatta binlerce emekçisinin ilk olarak sendikalı olarak çalışması için de gereken özveriyi patronluk sıfatı ile yapmıştı.

Birçok fabrikasının yer aldığı Kocaeli’de yapılan toplu sözleşme görüşmelerine bizzat katılır, atılan imzaların ardından bizzat işçileri tarafından omuzlara alınarak işçinin kazanımlarına sevinen bir sempatikliğe sahipti.

Deprem döneminde eski valilik binasından çıkarken dönemin belediye başkanı Sefa Sirmen’in yanında, (eski parayla) Kocaeli’ye 500 milyar, Sakarya’ya 500 milyar ve Yalova’ya da 400 milyar lira yardımda bulunmayı kendine zaruret olarak görmüştü.

Sabancı’yı birçok patrondan ayıran en belirgin özelliği ise o milliyetçi duruşuydu. Türk mallarının dünyada tanınması, satılması için ne gerekiyorsa yapar, ülkesinin özellikle ekonomik olarak gelişmesi için elinden geleni ortaya koyar, fikirleri ile başta siyaset olmak üzere tüm kesimlere yön verirdi.

Hatta Refah-Yol iktidarının arkasındaki ana sebeplerden biri olarak ben hep Sakıp Sabancı’yı görmüşümdür. Yapılan seçimlerin ardından sağlıklı bir hükümetin bir türlü kurulamaması üzerine iş dünyasının bir temsilcisi olarak sağlam bir öneri getirmişti. Şunu söylüyordu Sabancı:

“Hükümet bir an önce kurulmalı. Fakat o hükümette mutlaka Refah Partisi olmalı…”

İşte Sabancı’nın bu sözü Türk siyaset tarihine altın harflerle yazılması gereken bir ifadeydi.

Sabancı haklıydı. Çünkü Refah Partisi dışında Meclis’teki partilerin hiç birinin ekonomik bir programı yok gibi bir şeydi. Fakat kafalar da uyuşmadığından bir araya gelip sorunlara çözüm üretmek lüzumu da hissetmiyorlardı. Kısacası ülke büyük bir çıkmaza girmek üzereydi ki, devreye Sabancı girdi. Sonrasında ise Refah-Yol iktidarının temelleri atıldı.

Erbakan Hoca’nın ekonomik bir deha olduğunu öyle uzun uzadıya belirtmeye gerek yok elbette. Memleketi sadece 11 ayda adam etmeye başlamıştı ki 28 Şubat muhabbetleri ortaya çıktı. Sonrasında ise 2001 krizinin temellerini atan, ülkeyi IMF’ye muhtaç eden o garibim ekonomik politikalara sıra geldi.

Bugün belki de 16 Nisan’da böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için sandık başına gideceğiz.

Ülkenin hükümetsiz kalmaması, siyasilerin kendi aralarındaki kısır çekişmelerinden memleketin, insanlarımızın olumsuz etkilenmemesinin tercihini yapacağız.

İşte tam da bu noktada cennet mekan Sakıp Sabancı gibi milliyetçi düşünmek zorundayız. Hükümeti kim güçlü ise o kurmalı. Başta ekonomik olmak üzere siyasi programı en güçlü parti hangisi ise Bakanlar Kurulu o partiden olmalı. Tabi millet tercih ederse Cumhurbaşkanının partili bir yapı ile devlette söz sahibi olması kimseyi rahatsız etmemeli.

İşte bu yüzden 16 Nisan için bir milattır diyorum.

Şayet samimi isek, Sabancı gibi düşünmeyi başarabilmeli, ülkemizin, gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği adına sağlıklı bir karar vermeliyiz.

Artık sandıktan çıkacak tüm sonuçlar ise sadece milletimizin takdiridir diyerek başımızın üzerine koyabilmeliyiz...