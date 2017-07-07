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Sabır, sabır, ya sabır!

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Sabır, sabır, ya sabır!
Başkan Mustafa Öztürk, 22 futbolcumuz var dedi ve ekledi.

3.Lig temsilcimiz Darıca Gençler Birliği’nin çiçeği burnunda damat başkanı Mustafa Öztürk, taraftarın sabırlı olmasını istedi

 

22 FUTBOLCUYA ULAŞTIK

Transferde bir durgunluk yaşamadıklarını ifade eden Öztürk, “Mevcutta 19 oyuncumuz vardı. 3 transfer yaptık, 22 futbolcuya ulaştık. “Takım kuramıyorlar” gibi söylemlerde bulunanlara sesleniyorum; yeni sezon kadrosunu büyük ölçüde oluşturduk. Yapacağımız 2 nokta transfer için biraz daha bekleyeceğiz” dedi. Transferde geç kaldıkları gibi bir algı yaratıldığını ifade eden Başkan Öztürk, buna katılmadığını söyledi. Öztürk yaptığı açıklamada, “10-15 transfer yapacak halimiz yok. Zaten mevcutta 19 oyuncumuz vardı. 3 de transfer yaptık, 22 futbolcuya ulaştık. Şimdi soruyorum, hazırda 22 oyuncu olan bir kulüp, nasıl takım kuramamış oluyor? Oyuncularla görüşürken, kulübün menfaatlerini düşünüyoruz. Transfer yapmak basit bir iş değil. Talip olduğumuz oyuncuların kulüpleri ile sözleşmeleri devam ediyor, karşımıza 200-300 bin TL bonservis bedeli çıkıyor. Açıkçası bu paraları biz veremeyiz, böyle de bir lüksümüz yok” dedi.

 

SAĞ KANAT VE FORVETE NOKTA ATIŞI

Yeni sezon kadrolarının büyük ölçüde oluştuğunu ifade eden Öztürk, “Yine söylüyorum, acele etmiyoruz. İki mevkide eksiğimiz var. Biri sağ kanat ve diğeri forvet. Bu mevkiiye yapacağımız transferler sıradan olmayacak. Acele etmiş olsak, 1 dakikada sağ kanat ve forvete transfer yaparız. Ama biz en iyisi olsun diye ince eleyip sık dokuyoruz” diye konuştu.

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