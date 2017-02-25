İş adamı Erol Naipoğlu ile birlikte 4 çocuk babası, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi müdürü Ali Paşa Naipoğlu’nun kayın pederi ve Naipoğlu Sümela ekmek fırını sahibi Şeref Naipoğlu’nun da kayın pederi olan Sabri Naipoğlu’nun cenazesi Yeşilova Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilova Mezarlığında toprağa verildi.
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Sabri Naipoğlu vefat etti
İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden Kadırga ekmek fırının sahibi Sabri Naipoğlu (80) kalp krizi nedeniyle vefat etti.
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