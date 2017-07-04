Saç kurutma makinesi evi küle etti!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde saç kurutma makinesinden çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi

Edinilen bilgiye göre, yangın bu sabah saatlerinde Ataevler Mahalesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Cahit T.’ye ait evde sabah saatlerinde dumanlar yükseldi. Aile bireyleri yangına uykuda yakalandı. Dumanları fark ederek uyanan aile, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken evde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının saç kurutma makinesinden çıktığı ileri sürüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.