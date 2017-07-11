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Saçma sapan karara tepkiler artıyor

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Saçma sapan karara tepkiler artıyor
Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki sezonun TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, U21 Ligi ve Gelişim Ligleri Statüleri ile 2017 Sezonu Plaj Futbolu Ligi Statüsü'nü kabul etti

Gelişim liglerinde mücadele etmeye hazırlanan Kocaelispor, Gölcükspor ve Darıca Gençlerbirliği’ni yakından ilgilendiren bir karar çıktı.

 

KULÜPLER İSYANDA

Statüde 2 ve 3. Lig’de yer alan profesyonel takımların 2017-2018 sezonunda Gelişim Liglerinde (Akademi ligleri) yer almayacakları ve mahalli liglerinde mücadele edecekleri ifade edildi. Alınan bu skandal kararın ardından kulüpler TFF’ye ateş püskürdü ve mantıklı bir gerekçenin belirtilmesi için TFF’yi dilekçe ve faks yağmuruna tuttu. Kocaelispor da konu ile ilgili TFF’ye başvuru yapan takımlar arasında yer alıyor.

 

İŞTE O SKANDAL STATÜ’DEKİ AYRINTI

Madde 1: Süper Lig ve TFF 1. Lig’de yer alan kulüplerin, Bölgesel Gelişim Ligi (U 14, U 15, U 16) ve Elit Liglerine (U 17, U 19) tüm yaş gruplarında katılmaları zorunludur.

Madde 4:) Katılım Formu ve taahhütnamesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve gelişim liglerinin herhangi bir yaş kategorisine katılmayan Süper Lig kulüplerine 500.000.TL1. Lig kulüplerine 100.000.TL para cezası verilir

Madde 7:TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüpleri Kulüp Tescil Talimatı hükümleri doğrultusunda sadece illerindeki yerel lig organizasyonlarına katılırlar.

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Yorumlar
HAKKI
11 Temmuz 2017 Salı 12:36
12:36
NEDEN SKANDAL OLSUN Kİ,BU KULÜPLER DEGİLMİ EKMEK ARSASI SANDEVİÇLE TAKIMLARI EDİRNEYE,KARABÜKE,...DEPLASMANLARA GÖNDEREN AYRICA COCKUKLARIMIZ KİMLERE EMENAT EDİYORUZ ...LÜTFEN ARAŞTIRIN
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