Saçma sapan karara tepkiler artıyor

Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki sezonun TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, U21 Ligi ve Gelişim Ligleri Statüleri ile 2017 Sezonu Plaj Futbolu Ligi Statüsü'nü kabul etti

Gelişim liglerinde mücadele etmeye hazırlanan Kocaelispor, Gölcükspor ve Darıca Gençlerbirliği’ni yakından ilgilendiren bir karar çıktı.

KULÜPLER İSYANDA

Statüde 2 ve 3. Lig’de yer alan profesyonel takımların 2017-2018 sezonunda Gelişim Liglerinde (Akademi ligleri) yer almayacakları ve mahalli liglerinde mücadele edecekleri ifade edildi. Alınan bu skandal kararın ardından kulüpler TFF’ye ateş püskürdü ve mantıklı bir gerekçenin belirtilmesi için TFF’yi dilekçe ve faks yağmuruna tuttu. Kocaelispor da konu ile ilgili TFF’ye başvuru yapan takımlar arasında yer alıyor.

İŞTE O SKANDAL STATÜ’DEKİ AYRINTI

Madde 1 : Süper Lig ve TFF 1. Lig’de yer alan kulüplerin, Bölgesel Gelişim Ligi (U 14, U 15, U 16) ve Elit Liglerine (U 17, U 19) tüm yaş gruplarında katılmaları zorunludur.

Madde 4 :) Katılım Formu ve taahhütnamesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve gelişim liglerinin herhangi bir yaş kategorisine katılmayan Süper Lig kulüplerine 500.000.TL1. Lig kulüplerine 100.000.TL para cezası verilir