Saçmalar şahine isabet etti

Gölcük'te ateş açılması sonucu kanatlarından vurulan yaralı şahin, fabrikanın park alanında aracın üstüne düştü.

Gölcük'te Ford Otosan fabrikasında işçi olarak çalışan Okan Aslan fabrikanın park alanında aracın üstüne düşen yaralı şahini gördü. Okan Aslan şahini alırken, ateş açılması sonucu kanatlarına isabet eden saçmalarla yaralandığını fark etti. Okan Aslan, Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ni arayarak yaralı şahin hakkında bilgi verdi. Fabrikaya gelen görevliler yaralı şahini alarak tedavisi için hayvanat bahçesindeki hastaneye götürdü. Yaralı şahin tedavi altına alındı.