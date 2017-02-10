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Sadettin Yazan vefat etti

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Sadettin Yazan vefat etti
İzmit Tavşantepe Mahallesi Mehmet Çağlar Sokak adresinde ikamet eden emekli kaynakçı Sadettin Yazan (83) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

Evli ve 3 çocuk babası olan Sadettin Yazan’ın cenazesi Seferköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seferköy Mezarlığında toprağa verildi.

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