Sadiye Baykal vefat etti

İzmit Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi adresinde ikamet eden bakır imalatçısı merhum Ahmet Baykal’ın eşi Sadiye Baykal (85) koah nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Sadiye Baykal’ın cenazesi Akmeşe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merkez mezarlığında toprağa verildi.