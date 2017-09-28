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Safalı Göleti'nde toprak krizi!

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Safalı Göleti'nde toprak krizi!
Kandıra'da yapımı devam eden Safalı Göleti'nde "toprak" krizi yaşanıyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Çerçilli, Hediyeli ve Merkez Erikli Muhtarlığı sınırları içinde yapılan Safalı Göleti çevre köyde yaşayan çiftçileri zor durumda bıraktığı iddia edildi. Safalı, Beyceğiz, Burhanlı, Çalköy ve Bollu mahallelerine ait arazilerin sulama suyu ihtiyacının karşılanması amacına yönelik yapılacak olan Safalı Göleti için yaklaşık 6 aydır süren çalışmalarda sona gelindi. 5 milyon 138 bin 108,50 TL’ye ihale edilen Safalı Göleti’nde hızla sona yaklaşılırken, bölgede yaşayan ve geçimlerini topraktan sağlayan çiftçiler, sattıkları toprakların paralarını halen alamamaktan dert yanarak yetkililere seslendi.

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