Alanya'da yapılan Büyükler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Antrenör Bekir Türk'ün çalıştırdığı Gebze Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcusu, aynı zamanda da Gebze Mustafapaşa Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Safiye Yalçın Türk 53 kiloda 100 kişi arasında 6 maç kazanarak Türkiye 3. oldu.
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Safiye öğretmenin büyük başarısı
Gebzeli öğretmen-sporcu Safiye Yalçın Türk, 53 kiloda, 100 kişi arasında 6 maç kazanarak Türkiye 3’üncüsü oldu.
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