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Sağanak yağış zincirleme kazayı getirdi!

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Sağanak yağış zincirleme kazayı getirdi!
Sağanak yağış nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kaza, Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kartepe’den İzmit istikametine seyir halinde olan 3 araç yağışın da etkisiyle duramayarak birbirine çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve bir de tedbir amaçlı itfaiye sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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