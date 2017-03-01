Sağlığınızı ortaya koyan tırnaklarınızdaki 10 durum

Tırnaklar, estetik alanına en sık giren bölüm ve sadece ABD`de yıllık tırnak cilası için harcanan miktar 768 milyon ABD doları (1) oysa tırnaklar parlak renkler ile bir sanat platformundan çok daha fazlasıdır

Tırnaklar şekli, yapısı ve rengi ile vücudunuza açılan bir pencere görevi yapar. Bazı tırnak semptomları masumken, bazıları kronik hastalıkların ki buna kanser de dahil göstergesi olabiliyor. Amerikan Dermatoloji Akademisi tarafından da böyle belirtiliyor.(2)

“ Tırnaklarımız genellikle genel sağlık durumumuzu yansıtır. Tırnaklardaki değişiklikler örnegin: renk değişikliği veya kalınlaşma, kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek hastalıkları, anemi ve diyabetin göstergesi olabilir.”

Tırnakların uzama hızı bile sağlığı belirtmek adına bazı ip uçları verebilir. Sağlıklı bir tırnak 1 ayda 3,5 mm büyüyebilir. Fakat bu süreci beslenme, ilaç kullanımı, travma, kronik hastalıklar ve yaşlanma etkileyebilir.(3)

Tırnaklardaki şişme, renk değisikliği, şekil değişikliği kalınlık gibi değişiklikler birçok şeyin göstergesi olabileceğinden bir dermatologun görmesi en doğrusudur. Bu değişiklikler yeni gelişen bir durumun altını çizmekte de olabilir, hiçbir anlamı olmaya da bilir. (Örneğin diyabetlilerde, tırnak problemleri daha çok görülüyor.)

Aşağıda hayatınız boyunca karşılaşma ihtimaliniz olan 10 tırnak semptomu ve bunların sağlığınız için ne anlama geldiğine bir bakalım.

10 tırnak semptomu ve sağlığınız açısından anlamı:

1. Sarı tırnak

Sarı tırnak yaşa bağlı veya akrilik tırnak ya da tırnak cilası kullanımına bağlı olarak gelişebilir. Sigara kullanımı da tırnakta sararmaya sebep olabilir. Eğer tırnaklarınız kalınlaşmış, ufalanmış ve sarı ise mantar enfeksiyonundan dolayı olabilir.

Daha az görülse de bazen de sarı tırnaklar tiroid hastalıkları, diyabet, sedef hastalığı ve kronik bronşit gibi solunum hastalıklarıyla da ilişkili olabilir.

2. Kuru, kırılgan ya da kırılmış tırnaklar

Yaşam tarzınızda ki birçok faktör burada rol oynar. Örneğin; elleriniz sürekli suda ise (bulaşık yıkama, yüzme, vs.), çok sık tırnak cilası çıkarıcı kullanıyorsanız, kimyasal maddelere maruz kalıyorsanız (temizlik ürünleri gibi ) veya az nemli bir bölgede yaşıyorsanız.

Kırılma ve çatlama yaşıyorsanız mantar enfeksiyonu veya tiroid kaynaklı olabilir özellikle de hipotiroidizm kaynaklı olabilir. Kolay kırılan tırnaklar ise A,C veya B vitamini eksikliğine bağlı gelişebilir.

3. Çomaklaşma (clubbing)

Çomaklaşmanın tanımını yapacak olursak; parmak uçlarının genişlemesi ve tırnağın assagi dogru kavisli hale gelmesidir. Kanda oksijen miktarinin azaldiginin ve akciger hastalığının göstergesidir. Çomaklaşma aynı zamada karaciğer, böbrek, kalp hastalıkları, IBS ve AIDS de de görülebilmektedir.

4. Beyaz lekeler

Tırnağınızdaki küçük beyaz lekeler genellikle tırnak travmalarının sonucudur. Bu lekeler endişeye neden olmaz, tırnak uzadıkça kaybolur. Az görülmekle birlikte mantar enfeksiyonu, bu beyaz lekelerin gitmemesine sebep olabilir.

5. Yatay çizgiler

Yatay çizgiler travmaya veya ciddi bir hastalığa bağlı yüksek ateşten (kızıl veya zatürre gibi) dolayı meydan gelebilir. Ohio Cleveland Clinic de dermatolog olan John Anthony'nin bu alandaki tanımlaması:

“Eğer aynı anda birden fazla tırnakta görüyorsan, tipik bir direk travmaya ugramis tirnak veya ciddi bir hastaligin sonucu olabilir.Bu durumda vücudunuz açıkça size “tırnak yapmaktan daha önemli işlerim var” deyip tırnakların uzamasını da durdurur.”

Yatay çizgiler, Beau çizgisi olarak bilinir. Sebepleri arasında sedef hastalığı, kontrolsuz diyabet, dolaşım sistemi veya çinko eksikliği olabilir. Bir diğer yatay çizgi Mees çizgisidir ve yatay renk değisikliği yapar, arsenik zehirlenmesi, Hodgkins hastalığı, sıtma, lepra veya karbon monoksit zehirlenmesinde görülür.

6. Dikey yükseltiler

Dikey çizgilenmeler yaşlanmaya bağlı normal bir işarettir endişeye neden olmaz. Yaşlandıkça belirginleşir. Bazı vakalarda B12 ve magnezyum eksikliklerini de içeren beslenme bozuklugunda geliştiği gösterilmiştir.

7. Kaşık tırnak

Yukarı doğru kavislenmis, kaşık şeklinin ortaya çıkmasi durumudur. Demir eksikliği anemisi, hemokromatozis (aşırı demir emilimi), kalp hastalıkları ve hipotiroidizmde görülür.

8. Çukurlaşma

Eğer tırnaklarınızda çukurlaşma ve çökmeler varsa, sedef hastalığının göstergesi olabilir. Ayrıca bağ dokusu hastalıkları (reier sendromu gibi) veya otoimmün hastalıklar nedeni ile de olabilir.

9. Koyu renk değişimi

Siyah leke ve ağrılı büyümesi, derhal doktora baş vurmanız gereken bir durumdur. Bu durum ölümcül bir cilt kanseri olan melanoma nedeniyle gelişmiş olabilir.

10. Beyaz tırnak ve pembe çizgilenme

Tırnaklarınız çoğunlukla beyaz ve üst ucunda pembe bir çizgi ile bitiyorsa bunun adı terry tırnağıdır ve karaciğer hastalığı göstergesi olabilir. Konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği veya diyabette de görülebileceği gibi bazen de yaşlılığa bağlı da görülebilir.

Çeviri: Uz. Dr. Tuğba Karakuş Bildik

Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu üyesi

Kaynakça:

• TIME November 25, 2015

• Mayo Clinic

• Prevention January 28, 2015

• Cleveland Clinic May 27, 2015

• 1 Huffington Post January 25, 2013

• 2, 3, American Academy of Dermatology, Nail Care

Çevirisi yapılan kaynak: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/12/07/10-nail-symptoms.aspx