Sağlık Hizmetleri MYO’dan 2 proje

Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen on altı farklı projeden iki tanesi daha hayat buldu.

Öğr. Gör. Seher ÇİMEN koordinatörlüğünde öğrenciler, “Yeter ki Yüzünüz Gülsün” ve “Kanser Değil Sen; Güçlüsün” projeleri ile sadece derslerde değil hayatın her alanında yer alıyorlar.

BİLGİLENDİRME YAPILDI

Kartepe Park Otel’de gerçekleştirilen ilk etkinlikte Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Kartepe Turizm MYO öğrencilerine, Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO’da düzenlenen ikinci etkinlikte ise Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO öğrencilerine, Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Şubesi Müdürü Dr. Özge Tosun tarafından kanser farkındalığı yaratmak amacıyla erken tanılanabilir Meme, Rahim Ağzı, Kalın Bağırsak kanserleri ve hizmet alabilecekleri KETEM merkezleri hakkında bilgilendirme yapıldı.