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Sağlık: Meslek örgütleri ile birlikte çalışacağız

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Sağlık: Meslek örgütleri ile birlikte çalışacağız
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi Yönetimini ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Kocaeli’nin yaşam kalitesini artırmak için meslek örgütleri ile birlikte çalışacağız.” dedi.

Yeni görevi ile birlikte hayırlı olsun ziyaretlerini kabul eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Tolga Ok başkanlığındaki İMO Kocaeli Şube Yönetimini makamında ağırladı. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Genel Müdür Ali Sağlık, Kocaeli’nin yaşam kalitesini artırmak için her kesim ile birlikte çalıştıklarını söyledi.Sürekli yatırım yapan altyapı kurumu olarak meslek örgütlerinden her zaman destek beklediklerini ifade eden İSU Genel Müdürü Sağlık, şunları dile getirdi, ”Bu kurumlar hizmet kurumlarıdır. Bizde bu kurumlarda hizmetçi olarak hizmet etmeye geldik. Bu zamana kadar kurumun başarısı için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonra artan sorumluluğumuz ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Kocaeli’ ye kesintisiz su vereceğiz, kanalizasyonları toplayıp arıtma tesislerinde temizleyeceğiz, doğayı ve çevreyi kirletmeden şehrin yaşam standartlarını artırmaya çalışacağız.

 

İMO’DAN DESTEK İSTEDİ

Bizim görevimiz insanların hayatlarını kolaylaştırmaktır. Bu konularda İMO’ nun desteğini almak istiyoruz. Sizler bizim gözümüz kulağımızsınız. Proje konusunda olduğu gibi her türlü eksiklik gördüğünüz yerde tavsiye ve önerilerinizi bekleriz. Bu kentte hepimiz yaşıyoruz. İyi şeyler yapılıyorsa hepimiz yararlanacağız, kötü şeyler de yapılıyorsa hepimiz etkileneceğiz. Ondan dolayı hep beraber çalışacağız.”

 

“İSU ÖNEMLİ BİR KURULUŞ”

Yeni görevinin hayırlı olması dileklerini ifade eden İMO Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok da, “İSU önemli bir kuruluştur. Yaptığı altyapı hizmetleri teknik olduğu için biz İnşaat Mühendislerini de ilgilendiriyor. İSU Genel Müdürlüğü’nde 60 - 65 üzerinde İnşaat Mühendisi olduğunu biliyorum. Bu anlamda İMO olarak, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da her zaman sizlerle birlikteyiz. Her zaman da desteklerimizi sürdüreceğiz. Bize her zaman destek veren Genel Sekreter İlhan Bayram bey den sonra sizin gelmeniz ile mutlu olduk, yeni görevinizin hayırlı olması dileklerimizi sunuyoruz. ”dedi. 

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