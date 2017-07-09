Sağlık reformu yutturmacası!

Kamil Çöpür

AKP iktidarlarının övündüğü en önemli uygulamalarından biri de sağlık alanındaki uygulamalardır. Uyguladıkları sağlık alanındaki çalışmalar halka öyle allandıra, bullandıra anlatılıyor ki, önemli bir sağlık sorunu ile karşılaşmayan halkımız bu alanda ne olup, bittiğini anlayamıyor.

Ne zaman kendi başına bir sağlık sorunu geldiğinde, işte o zaman gerçeklerle yüz yüze geliyor.

Yani ne zaman hastane kapılarında beklediklerinde veya muayene olduklarından sonra ilaç almak için eczanelere gittiklerinde gerçeği o zaman görüyorlar.

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AKP ‘ye oy veren arkadaşlar AKP iktidarları döneminde sağlık alanında çok büyük reformlar yapıldığını söylerler.

“Efendim daha önceleri hastane kapılarında kuyruklar olurdu, şimdi istediğin hastanelerde muayene olabiliyorsun” diyorlar.

Evet, bugün vatandaşlar istedikleri özel hastanelere veya özel polikliniklere muayene oluyorlar da, vatandaştan ne kadar muayene ücretinin maaşlarından kesildiğinden haberleri yok.

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Şimdi sıkı durun. Hasta bir vatandaş ne kadar para ödüyor?

Aile hekiminize gidip muayene oldunuz.

Muayene ücreti olarak maaşınızdan üç lira kesiliyor.

Ayrıca aile hekiminizin yazdığı ilaç üç adedi geçmişse, her bir ilaç için bir lira kesiliyor.

Bazı ilaçlar için eczaneye fark ödüyorsunuz.

Eğer hastaneye giderseniz, beş lira maaşınızdan kesiliyor.

Özel bir hastaneye gittiğinizde sizden belli oranda bir muayene ücreti peşin alınıyor.

Ayrıca maaşınızdan da on sekiz lira muayene ücreti kesiliyor.

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Devletin geçen yıl vatandaşlardan aldığı katkı payı 2.5 milyar liradır.

Maşallah adını da ne güzel koymuşlar.

Devlet katkı payı…

Zaten katkıyı hep vatandaş yapıyor.

Vatandaş maaşını banka kartları ile aldığı için muayene ücreti olarak ne kadar kesildiğini görmüyor. Eskide bizlere bordro verilirdi.

Biz orada her şeyi görürdük.

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Bir tıp merkezinin fizik polikliniğinde muayene olmak istediğimde, benden 35 lira muayene ücreti istediler.

Ayrıca maaşımdan da on sekiz lira kesileceği söylendi.

O ana kadar maaşımdan ayrıca belli bir oranda para kesileceğini bilmiyordum.

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Emeklilerin bilmedikleri diğer bir konu, maaşlarından yapılan diğer kesintiler.

Söylentilere göre emeklilerin maaşlarından Suriyelilere emekli maaşlarından 70 lira kesinti yapılıyormuş.

Emekliler bunu da göremiyorlar.

Ancak internete girdiklerinde görebiliyorlar.

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Geçenlerde face de gördüm.

Ulus postanesinde Suriyelilere 1.500 er lira para dağıtılıyormuş.

Arkadaş görüntülü olarak bunu yayınlamıştı.

Bir ülkede eğitim ve sağlık özelleşmişse, o ülkenin sosyal bir devlet olduğunu kimse söyleyemez.