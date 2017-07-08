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Sağlıklı bir cilt için iyi beslenmenin önemi

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Sağlıklı bir cilt için iyi beslenmenin önemi
Dermatoloji Uzmanı Doktor İrem Kutlutürk, dermatolojik muayene sonrası belirlenen cilt tipine göre beslenme önerilerinin sorunlu ciltlerde düzelmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Tekirdağ Özel Star Medica Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doktor İrem Eren Kutlutürk, sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak için öneri ve tavsiyelerde bulundu. Dr. Kutlutürk, sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olabilmek için özellikle beslenme konusunda tercih edebilecek gıdaları belirterek,“Haftada 2-3 kez somon tüketimi, yemek ve salatalara keten tohumu eklenmesi, antioksidan içeriği yüksek meyve ve sebze tüketimi (nar, kızılcık, dut, yaban mersini), yemeklere antioksidan özelliği yüksek kekik, zencefil, fesleğen gibi baharat eklenmesi, günde 2-3 bardak yeşil çay tüketimi, şeker, doymuş yağ oranı yüksek gıdalardan kaçınmak, küçük porsiyonlar halinde beslenmek” ifadelerini kullandı.

 

"Cilt tipine göre beslenme farklılık gösterir"

Dr. İrem Eren Kutlutürk, genel sağlığın ve dolayısıyla cilt sağlığının iyi olmasının temelinde iyi beslenmenin önemi vurgulayarak, “Yapılan çalışmalar da göstermiştir ki beslenmedeki değişimler cildin durumunu etkileyebilmektedir. Dermatolojik muayene sonrası belirlenen cilt tipine göre beslenme önerileri sorunlu ciltlerde düzelmeye yardımcı olmaktadır. Cilt tipleri dermatolojik muayenede yağlı-kuru, hassas-dirençli, lekeli-lekesiz, kırışık-düzgün olarak sınıflandırılmakta ve alt grupları ile birlikte 16 ayrı cilt tipi belirlenmektedir. Cilt tiplerine göre cilt ve kanda bazı değerlerin ölçümleri yapılarak veriler elde edilmiş ve beslenme önerileri geliştirilmiştir” dedi.

 

Havuç, yumurta sarısı, kuru kayısı, ıspanak, tatlı patates tavsiyesi

Dr. Kutlutürk, A vitaminin önemini ve cilde etkisini anlatarak, “Yapılan bir çalışmada derideki sebum düzeyinin kandaki vitamin A seviyesi ile ilişkili olduğu saptanmış ve yağlı cilt yapısı olanların vitamin A içeren yiyeceklerden zengin beslenmesinin fayda sağlayacağı bildirilmiştir. Vitamin A’nın deride yağ bezlerinin aktivitesini baskıladığı kanıtlanmıştır. Bu yüzden havuç, yumurta sarısı, kuru kayısı, ıspanak, tatlı patates gibi A vitamininden zengin yiyecekler yağlı cilt yapısına sahip kişiler için tavsiye edilebilir. Diğer yandan vejetaryenlerde gözlenen kuru cilt yapısı kanda düşük kolesterol ve yüksek vitamin E düzeyi ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre düşük kolesterollü beslenme ile vejetaryenlerde kuru cilt yapısı daha yüksek oranda beklenebilir. Leke oluşumuna eğilimli ciltlerde yapılan çalışmalarda nar meyvesi içeriğindeki ellagic asidin deride pigment oluşumunda görevli tirozinaz enzimini baskıladığı gösterilmiş ve araştırmacılar tarafından nar ekstresinin leke açıcı bir ajan olarak kullanıma uygun olduğu belirtilmiştir” diye konuştu.

 

“Antioksidan kullanımı cilt yaşlanması ve deri kanseri oluşumuna karşı koruyor”

Antioksidan kullanımı ile serbest radikallerin zararlı etkilerinin azaldığını, cilt yaşlanması ve deri kanseri oluşumuna karşı koruyucu etki sağlandığını belirten Tekirdağ Özel Star Medica Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. İrem Eren Kutlutürk, “Diyetteki önemli antioksidan kaynakları, küçük renkli meyveler (çilek, yaban mersini, dut, frenk üzümü, üvez, kızılcık), iri meyveler (nar, portakal, kivi, limon, erik, ananas, greyfurt), fasulye (soya fasulyesi, yer fıstığı), kökler (zencefil), tahıl grubu (yulaf, kara buğday, arpa),kuru erik, kuru kayısı, ayçekirdeği, ceviz sayılabilir. Bu tür besin takviyelerinin, emzirme, hamilelik, özel sağlık durumları göz önünde bulundurularak doktor tavsiyesi ile kullanılmaları önerilir” dedi.

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