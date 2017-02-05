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Sağlıklı yürüyüşün adresi Gebze oldu

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Sağlıklı yürüyüşün adresi Gebze oldu
Milli Savunma Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve Başkan Karaosmanoğlu, 13 yıldır geleneksel olarak devam eden Sağlıklı Yaşam Yürüyüşlerini Gebze’de devam ettirdiler.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun 13 yıldır geleneksel hale getirdiği Sağlıklı Yaşam Yürüyüşlerinin bu sefer ki durağı Gebze ilçesi oldu. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Milletvekili AK Parti MKYK üyesi ve TBBM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon (KEFEK) Başkanı R.Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İlçe Belediye Başkanları Adnan Köşker, Şükrü Karabacak ve Şevki Demirci ile yüzlerce vatandaşta sağlıklı yaşam yürüyüşüne katıldı.

 

EVET BERELERİ VE ATKILARINI TAKARAK YÜRÜDÜLER

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Gebze Gaziler Dağında gerçekleştirilen yürüyüş öncesi bir konuşma gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nu on üç yıldır sürdürdüğü sağlıklı yaşam yürüyüşleri için tebrik ediyorum. Bu pazar sabahı buraya gelen siz kıymetli halkımızda her şeyin üstünde takdiri hak ediyor. Sağlıklı yaşam için bu etkinlikler çok önemlidir.  Eğer sağlığımız için yürümez ve hareket etmezsek, sonradan kaybettiğimiz sağlığı geri kazanmak için çok yoruluruz. Sporu ihmal etmemeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı. Geniş bir katılımın gerçekleştiği yürüyüşte halk oylamasına vurgu yapan “EVET” bereleri ve atkıları da takılması dikkatlerden kaçmadı.

 

“BÜYÜK TÜRKİYE, GENÇLERİMİZİN ELİNDE YÜKSELECEK”

Sağlıklı yaşam yürüyüşü boyunca Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve ilçe belediye başkanları vatandaşlarla sohbet ederek gençlerle yakından ilgilendiler. Geleceğin sahipleri ve güçlü Türkiye’nin mimarları olan gençlere çok önem verdiği yürüyüşte bir kez daha ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Büyük Türkiye, gençlerimizin elinde yükselecek. Bugün gerçekleştirdiğimiz birçok proje onların daha güzel bir kent ve ülke içindir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yakında yapılacak halk oylamasında, vatandaşımız tarafından “EVET” denildikten sonra geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.  

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