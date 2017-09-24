Sağlıkta sınıfta kaldık

Kamil Çöpür

Çağ atlamayı bırakın sınıfta kaldık. Rakamlar “Çağ atladık” diyenleri yalanlamaktadır. Türkiye OECD ülkeleri arasında en son sıraya yerleşti. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Raporu, Türkiye’nin sağlık alanında gelişmiş ülkelerin gerisinde olduğunu bir kez daha göz önüne serdi.

Türkiye’de her yüz bin kişiye sadece 176 doktor düşmektedir. Üstelik bu sayı içinde doktorlardan başka eğitimci, araştırmacı ve yönetici olarak çalışan doktorlar dahil. Türkiye’nin doktor sayısı bakımından OECD ülkeleri arasında son sırada bulunması düşündürücüdür. Şili, Meksika, Güney Kore bile doktor sayısı bakımından bizden ilerdeler.

Komşumuz Yunanistan’da yüz bin kişiye 629 doktor düşmektedir. Yunanistan doktor sayısı bakımından OECD ülkeleri arasında birinci sırada bulunmaktadır. Nüfus bakımından Yunanistan’ın yedi, sekiz kat büyüklüğündeyiz. Türkiye hemşire sayısı bakımından da iyi durumda değil. Ne yazık ki bu meslek dalında da OECD ülkeleri arasında sonuncu sıradayız. Türkiye’de her yüz bin kişiye 183 hemşire düşmektedir. İsviçre’de bu sayı 1736’ dır. Yani Türkiye’deki hemşire sayısının neredeyse on katıdır.

OECD ülkeleri arasında hemşire sayısı bakımından İsviçre birinci sırada yer alırken, onu sırasıyla Norveç, Danimarka, İzlanda, Finlandiya izlemektedir. Meksika’da bile her yüz bin kişiye 262 hemşire düşmektedir. Türkiye’de doktor sayısının bu denli az olması, doktorların hastalara ayırdığı zamanı azaltmaktadır. Ortalama olarak bir doktorun hastasını muayene edip, onu dinlemesi, reçetesini yazması on yedi dakikadır. Oysa bizim hastanelerde bir doktorun bir hastasına ayırdığı zaman üç, dört dakikadır.

Doktorların ve hemşirelerin sık, sık nöbet tutmaları onların verimini azaltmaktadır. Bu da hastalara yansımaktadır. Bu nedenle hastanelerde doktorlar ile hastalar veya hasta yakınları arasında zaman, zaman istenmeyen tatsız olaylar olmaktadır. Aslında tüm bu olumsuzlukların kaynağı yeni tıp fakültelerinin açılmaması ve sağlık alanındaki yatırımların yeterli olmamasıdır. Bugün Üniversitelerin tıp fakülteleri batma noktasına gelmektedir. Bunu özellikle siyasi iktidar bilerek yapmaktadır. Çünkü gündemde üniversite tıp fakültelerinin özelleştirilmesi var. Korkarım çok yakında devlet hastaneleri de özelleştirilir. Eğer bir ülkede eğitimden sonra sağlık alanında da özelleştirme yapılıyorsa, o ülke batmış demektir. Sağlık alanında da sonumuz karanlık.