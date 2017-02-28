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Sağlıkta yeni bir hizmet daha

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Sağlıkta yeni bir hizmet daha
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmit Alikahya Yerleşkesi’nde fizik tedavi hizmeti biriminde faaliyetlere başlandı

Fizik tedavi ve rehabilitasyonda kullanılacak son teknoloji cihazlarla hizmete açılan ünitede, ayakta ve yatarak tedavi imkanı sunuluyor. 24 yataklı ünitede; omurilik ve beyin felci olan hastalar, spastik, spina bfida, hidrosefali, serebral palsi gibi ağır hastalıklara da hizmet verecek kalitede cihazlar ve donanımlarla hizmet veriyor.

 

“MERKEZ ÇOK GELİŞMİŞ”

Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney; düzenlediği basın toplantısı ile İzmit Alikahya Yerleşkesi’nde hizmete giren fizik tedavi hizmeti hakkında bilgiler verdi. Ergüney, “Daha önce hastanemizin merkezinde bu hizmet veriliyordu. Artık İzmit ve çevre ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımız Alikahya yerleşkesine gelerek ayakta ve yatarak tedavi hizmeti alabilecek” diye konuştu.

 

UZMAN EKİP GÖREVDE

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetici/Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş ise, “Halkımıza böyle bir hizmeti sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Buradaki hizmetleri çeşitlendirmek önemli bir hedefimizdi. Burada; tens, hotpack, Infrararuj (Kızılötesi), CPM, lazer, ultrasound, traksiyon, coldpack, omuz çarkı, kısa dalga diyatermi, parmak merdiveni, koşu bandı, bisiklet, omuz çarkı cihazlarıyla hizmet veriliyor. Bu işte konusunda uzman bir ekip görev yapıyor” dedi.

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