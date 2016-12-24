Sahalar ustaların!

USTALARIN İKİ MAÇI VAR
İlimizi Marmara Masterler Ligi’nde başarılı ile temsil eden ve iki şampiyonluğu bulunan Kocaeli Master Futbolcuları bugün İstanbul Güngören Masterler takımını konuk edecek. Serter Keskin, Hasan ve Cengiz Furuncu kardeşler gibi futbolcularından yoksun rakibi karşısında mücadele edecek olan Kocaeli Master ilk 6’daki yerini sağlamlaştırmak ve zirveden kopmamak için Güngören maçına hayli önemli veriyor. Başiskele’de yer alan Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’ndaki zorlu mücadele saat 13.00’da başlayacak. Öte yandan Kartepe Master deplasmanda Beşiktaş ile Gölcük Master ise yine deplasmanda Beyoğlu’na konuk olacak.
MARMARA MASTERLER LİGİ PUAN SIRALAMASI:
1.PENDİK: 36
2.US GRUP: 29
3.KOCAELİ: 24
4.GEBZE: 25
5.BEYOĞLU: 24
6.KARTEPE: 22
7.BEŞİKTAŞ: 17
8.GÜNGÖREN: 16
9. GÖLCÜK: 13
10.Y.KEMAL: 13
11.ÇAMOLUK: 12
12.SARIYER: 9
13.ORION: 8
14.DOST: 7
15.G.SARAY: 3
14. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
Kocaeli – Güngören
Beşiktaş - Kartepe
Sarıyer – GS Lisesi
Beyoğlu – Gölcük
Orion – Us Grup
Çamoluk – P.Kaynarca
Gebze – Dost Master
Yahya Kemal (Bay