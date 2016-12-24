Sahalar ustaların!

Profesyonel ligler devre arası tatiline girdi. Futbolseverler heyecanı deplasmanlı amatör liglerde arıyor

USTALARIN İKİ MAÇI VAR

İlimizi Marmara Masterler Ligi’nde başarılı ile temsil eden ve iki şampiyonluğu bulunan Kocaeli Master Futbolcuları bugün İstanbul Güngören Masterler takımını konuk edecek. Serter Keskin, Hasan ve Cengiz Furuncu kardeşler gibi futbolcularından yoksun rakibi karşısında mücadele edecek olan Kocaeli Master ilk 6’daki yerini sağlamlaştırmak ve zirveden kopmamak için Güngören maçına hayli önemli veriyor. Başiskele’de yer alan Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’ndaki zorlu mücadele saat 13.00’da başlayacak. Öte yandan Kartepe Master deplasmanda Beşiktaş ile Gölcük Master ise yine deplasmanda Beyoğlu’na konuk olacak.

MARMARA MASTERLER LİGİ PUAN SIRALAMASI:

1.PENDİK: 36

2.US GRUP: 29

3.KOCAELİ: 24

4.GEBZE: 25

5.BEYOĞLU: 24

6.KARTEPE: 22

7.BEŞİKTAŞ: 17

8.GÜNGÖREN: 16

9. GÖLCÜK: 13

10.Y.KEMAL: 13

11.ÇAMOLUK: 12

12.SARIYER: 9

13.ORION: 8

14.DOST: 7

15.G.SARAY: 3

14. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Kocaeli – Güngören

Beşiktaş - Kartepe

Sarıyer – GS Lisesi

Beyoğlu – Gölcük

Orion – Us Grup

Çamoluk – P.Kaynarca

Gebze – Dost Master

Yahya Kemal (Bay