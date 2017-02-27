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Şahanesin Karamürsel İdmanyurdu

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Şahanesin Karamürsel İdmanyurdu
İlimizi Erkekler Voleybol 2. Ligi’nde temsil eden Karamürsel İdmanyurdu Erkek Voleybol Takımı grubun iddialı takımlarından Sungurlu Belediyespor’u 3-0 mağlup etti

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan temsilcimiz oldukça çekişmeli geçen seti 23-25, ikinci seti ise yine aynı skorla 23-25 alarak durumu 2-0'a getirdi. Son sette direnci kırılan rakibi karşısında 13-25’lik set skoru ile mücadeleyi 3-0 kazanan Siyah Beyazlılar 17. maçında 15. galibiyetini elde etti.

 

SUNGURLU BEL: 0 KARAMÜSEL İY: 3

SALON : Mahmut Atalay (Sungurlu)

HAKEMLER : Mustafa Özdemir***, Hasan Olgun***

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Yasin**, Emrah**, Berat**, Salih**, Mehmet Enes**, Yavuz**, Bedirhan**, Ahmet**, Mustafa**, Kemal**, Bahadır**, Bektaş**, Yağız**, Alperen**

KARAMÜRSEL İDMANYURDU: Fatih***, Ahmet***, Hilmi***, Hasan***, Veli***, Okan***, İsmail***, Cihan***, Süleyman***, Oğuz***, Adnan***, Ahmet***

SETLER : 23-25, 23-25, 13-25

SÜRE : 74 dk.

 

TAKIMLAR                                     O         G        B          As.       Vs.       P

1.KARAMÜRSEL İY                       17        15        2          47        16        45       

2.İSTANBUL BBSK                        16        13        3          41        15        39       

3.SUNGURLU BLD.                        17        12        5          38        21        35       

4.ZİRAAT BANKASI                       16        10        6          36        29        28       

5.HASAD GENÇLİK                        17        9          8          34        29        27       

6.TEKİRDAĞ GH                            16        7          9          26        35        20       

7.MERZİFONGÜCÜ                        17        6          11        28        39        19       

8.YENİ KANDIRA                           16        6          10        24        35        19       

9.OVACIK GENÇLİK                      16        3          13        14        39        9         

10.MAHİR BAŞER                         16        1          15        15        45        5         

 

18. HAFTA MAÇLARI

KARAMÜRSEL İY - Hasad Gençlik                      

Merzifongücü - YENİ KANDIRA              

Ovacık Gençlik - Sungurlu Bld.                   

Tekirdağ-İstanbul BŞB

Ziraat Bankası - Mahir Başer

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