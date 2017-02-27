Şahanesin Karamürsel İdmanyurdu

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan temsilcimiz oldukça çekişmeli geçen seti 23-25, ikinci seti ise yine aynı skorla 23-25 alarak durumu 2-0'a getirdi. Son sette direnci kırılan rakibi karşısında 13-25’lik set skoru ile mücadeleyi 3-0 kazanan Siyah Beyazlılar 17. maçında 15. galibiyetini elde etti.
SUNGURLU BEL: 0 KARAMÜSEL İY: 3
SALON : Mahmut Atalay (Sungurlu)
HAKEMLER : Mustafa Özdemir***, Hasan Olgun***
SUNGURLU BELEDİYESPOR: Yasin**, Emrah**, Berat**, Salih**, Mehmet Enes**, Yavuz**, Bedirhan**, Ahmet**, Mustafa**, Kemal**, Bahadır**, Bektaş**, Yağız**, Alperen**
KARAMÜRSEL İDMANYURDU: Fatih***, Ahmet***, Hilmi***, Hasan***, Veli***, Okan***, İsmail***, Cihan***, Süleyman***, Oğuz***, Adnan***, Ahmet***
SETLER : 23-25, 23-25, 13-25
SÜRE : 74 dk.
TAKIMLAR O G B As. Vs. P
1.KARAMÜRSEL İY 17 15 2 47 16 45
2.İSTANBUL BBSK 16 13 3 41 15 39
3.SUNGURLU BLD. 17 12 5 38 21 35
4.ZİRAAT BANKASI 16 10 6 36 29 28
5.HASAD GENÇLİK 17 9 8 34 29 27
6.TEKİRDAĞ GH 16 7 9 26 35 20
7.MERZİFONGÜCÜ 17 6 11 28 39 19
8.YENİ KANDIRA 16 6 10 24 35 19
9.OVACIK GENÇLİK 16 3 13 14 39 9
10.MAHİR BAŞER 16 1 15 15 45 5
18. HAFTA MAÇLARI
KARAMÜRSEL İY - Hasad Gençlik
Merzifongücü - YENİ KANDIRA
Ovacık Gençlik - Sungurlu Bld.
Tekirdağ-İstanbul BŞB
Ziraat Bankası - Mahir Başer