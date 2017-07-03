Şahin: Soydaş ile yepyeni bir sayfa açtık

Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin, Ramis Soydaş ile yeni bir sayfa açtıklarını ve sabırla destek istediklerini söyledi

YARINLARI KURUYORUZ

Gölcükspor’un yarınlarını kurmak için kolları sıvadıklarını söyleyen Başkan Şahin “Geçtiğimiz sezon, başarılı bir dönemi geride bıraktık. Şimdi yeni bir teknik adamla yepyeni bir döneme giriyoruz. Ramis Soydaş hocamızın kalitesi ve tecrübesi ortada. Uzun süreli bir anlaşma yaptık. Yarınları kurmak istiyoruz. Kendisi Gölcük’ümüzün çocuğu. Bundan yararlanacağız. El birliğiyle yarınlara yürüyeceğiz” dedi.

POPÜLER OLMAYACAĞIZ

Popülist ve günü-birlik başarılara takılmayacaklarını belirterek şunları söyledi: “Kenti seven herkesten destek bekliyoruz. Yarınlara proje hazırlamak tabii ki sabır ister. 100 metreci değil maratoncu olarak bakıyoruz. Bunların ilkini geçen sezon gerçekleştirdik. Yeni bir sayfa açtık. Yusuf Tokuş hocamıza her şey için can-ı gönülden teşekkür ediyoruz. Geçmişte kalma zamanı değil. Geleceğe umutla bakıyoruz” dedi.