Sakarya'daki vahşete onlar da sessiz kalmadı!

Sakarya’da yaşanan Suriyeli hamile bir bayana yapılan vahşetle ilgili olarak Kocaeli Kadın Platformu üyeleri basın açıklamasında bulundu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile olan Mefta Ernani Arrahman’ın tecavüz edildikten sonra yanındaki 10 aylık bebeği ile öldürülmesine tepki gösteren Kocaeli Kadın Platformu üyeleri Sabri Yalım Parkı’nda basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını platform adına Nurşen Turan Öğüt okudu. Öğüt, “Göçmen kadınlar sahipsiz değildir” dedi. Öğüt açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Her gün yeni bir kadın cinayeti haberi ile yüreklerimiz yaralanmaktadır. Erkek şiddeti sınır tanımadan biz kadınların yaşam hakkına kastetmektedir. Erkek egemen sistem 2017'nin ilk 5 ayında 162 kadını katletti. Ülkemizde kadın düşmanı yaklaşımlar, yasaları, sokakları, işyerlerini, evleri ve aslında nefes aldığımız her yeri derinden bir dönüşüme uğratmaktadır.

‘AKP’NİN KADIN DÜŞMANI POLİTASI’

Kadın cinayetleri, AKP’nin kadın düşmanı politikalarının sonucu olduğu kadar AKP öncesinde de var olan cinsiyet ayrımcılığının artarak devam ettirilmesinin sonucudur. Bizler bugün Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile iken tecavüz edildikten sonra yanında 10 aylık bebeği ile öldürülen Mefta Ernani Arrahman için buradayız. Edindiğimiz bilgilere göre, Kaynarca ilçesinde özel bir tavuk şirketinde çalışan B.K. ve GK, isimli iki kişi işyerinde çalıştıkları Suriye uyruklu bir kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışma sonrasında iki şahıs, Suriyeli işçinin eşini evlerinden zorla kaçırarak, Suriyeli olan kadına tecavüz ettikten sonra, yanındaki 10 aylık bebeği ile birlikte öldürdü. Suriye uyruklu kadını öldüren şahıslar, kadının cesedini Topçu Mahallesi Dağyeniköyü divanında bulunan ormanlık alana atarak kaçtılar.

ERKEK ADALET DEĞİL GERÇEK ADALET

AKP, göçmenler için barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi hizmetler konusunda yeterli hazırlık yapmadığından ve önlem almadığından halklar arasındaki çatışmalar kadın bedenine ve yaşam hakkına yönelik saldırılara neden olmuştur. Biz kadınlar öldürülmeye, dövülmeye, cinsel saldırıya uğramaya ve bunlar hakkında susmak zorunda bırakılmaya karşı isyandayız. Erkek adalet değil gerçek adalet için susmuyoruz, korkmuyoruz, iaat etmiyoruz. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri karşısında, bulunduğumuz her yerde mücadele ve direnişimizi kendi gücümüzle büyüterek ve kadını kurban değil, toplumsal özne olarak açığa çıkaran daha güçlü bir kadın örgütlenmesi yaratarak direnişimizi sürdüreceğiz.” Hatice ŞENTÜRK