Saksı çiçeklerimizi en güzel şekilde yetiştirmemiz için önemli bilgiler

İbrahim Tınaztepe

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda, sizlerle evlerimizde bulunan çiçeklerin bakımlarıyla ilgili bilgileri paylaşacağım.

Çiçekçilerden çok para vererek aldığımız güzel ve değerli çiçeklerimizin uzun süre, sağlıklı bir şekilde ömürlerini sürdürebilmeleri için bakımlarını da bilinçli bir şekilde yapmamız gerekir. Her çiçeğin bakım şekli, kendi özelliğine göre değişmektedir. “Eğer biz çiçeklerimize çok su verirsek, çok güzel olur veya çok gübre verirsek, çok faydası olur” diye, böyle bir uygulama yapmamız kesinlikle yanlıştır ve çiçeklerimize fayda yerine zarar verecek; hatta ölümlerine sebep olacaktır.

Çiçeklerimizin bakımlarını en doğru bir şekilde yapmamız için onların ana vatanlarını bilmemiz gerekir. Anavatanlarını bildiğimiz zaman o bölgedeki iklim şartlarını ve toprak durumlarını gözeterek, çiçeklerimizin bakımlarını yaptığımızda çiçeklerimizin en güzel bir şekilde gelişip güzelleştiğini göreceğiz. Ev içindeki çiçeklerimiz, dışarıda yetişen bitkilerden daha narin ve nazlı olduklarından; onlara bir çocuk gibi bakmamız gerekir. Çiçeklerimize çok fazla su zararlı olduğu gibi, çok az su vermek veya vakitsiz su vermek de onların yaşam düzenlerini bozacaktır.

Saksı çiçeklerimizi sularken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar vardır. Özellikle çiçeklenme dönemi bitmiş olup dinlenme döneminde olan çiçeklere mümkün olduğu kadar az su vermeliyiz. Bunun aksine hızlı gelişen ve bulunduğu yerin sıcaklığı yüksek ve havası da kuru ise suyunu bolca ve sık sık vermemiz gerekir. Çiçeklere vereceğimiz suyun fazla soğuk, fazla kireçli ve acı olmamasına dikkat etmeliyiz. Musluktan akan soğuk suları hemen çiçeklerimize vermemeli, belirli bir müddet su kabında bekletip oda sıcaklığı seviyesinde olduğu zaman çiçeklerimize vermeliyiz. Eğer suyumuz çok kireçliyse, sularımızı kaynatıp fazla kireci gittikten sonra kullanmalıyız. Uzun süre susuz kalmış saksı çiçeklerimizin toprakları iyice kurumuş olduklarından dolayı su tutma gücünü kaybederler. Verdiğimiz su, saksının altından akar gider. Bu durumdaki saksılar olduğu gibi, su içine oturtulur ve saksı toprağı içindeki hava kabarcıkların çıkışı bitene kadar ve sarkmış durumda olan dalları ve buruşmuş olan yaprakları canlılığına kavuşana kadar su içinde bırakılır.

Saksı çiçeklerimize ihtiyaçları oldukları gübreleri de zamanında vermemiz gerekir. Bu da çiçeklerimizin en hızlı büyüdükleri ve en fazla kuvvet sarf ettikleri ilkbahar ve yaz ayları, en uygun zamanlardır. Saksı toprağında noksan besin maddelerini bilmediğimiz zamanlarda bitkinin ortalama ihtiyacını karşılaması için karma gübreler vermeliyiz. Sırf yaprak güzelliği için yetiştirdiğimiz saksı çiçeklerimizin ana ihtiyaç maddesi azot olduğundan dolayı; bu bitkilere azot besin maddesi yüksek derecede olan gübrelerden tek başına vermeliyiz. Buna karşılık az çiçek açıp fazla dallanan saksı bitkilerimize fosforlu gübrelerden tek başına vererek, çiçeklenmenin çoğalmasını sağlayabiliriz. Saksı çiçeklerimizin yön durumuna gelince ilk konulduğu yerlere ve ışık durumuna alışmış olan ve gelişmesi de iyi olan çiçeklerimizin yönlerini sık sık değiştirmemiz, çiçeklerimizin sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecektir. Özellikle gonca verme ve çiçeklenme dönemine girmek üzere olan saksı çiçeklerimizin yerlerini ve yönlerini değiştirmek, çiçek goncalarını atmasına sebep olmaktadır. Bu durum; en fazla kamelya çiçeğinde, fullerde, ve yılbaşı kaktüsünde kendini göstermektedir. Mecburiyet durumunda kalarak çiçeklerimizin yerlerini değiştiriyorsak; saksıların ışığa bakan yönüne bir işaret koyarak yeni yerinde de aynı yöne koymamız, çiçeklerimizin sağlığı için en uygunudur.

Sağlıklarınızın ve çiçeklerinizin en güzel şekilde olması dileğiyle…

Saygılarımla,