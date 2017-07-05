  • BIST 101.001
  • Altın 141,745
  • Dolar 3,6041
  • Euro 4,0845
  • Kocaeli : 23 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 23 °C

Saldırı ihbarı, komşuyu da teyakkuza geçirdi

»
Saldırı ihbarı, komşuyu da teyakkuza geçirdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "Adalet Yürüyüşüne" saldırı yapılacağı ihbarı Sakarya polisini de alarma geçirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara Güvenpark’tan başlattığı yürüyüş bugün Kocaeli’nde devam ediyor. Gerçekleşen adalet yürüyüşüne saldırmayı planlayan DEAŞ’lı 3 kişi Kayseri ve 1 kişi Kocaeli'de düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı. Gerçekleşen operasyon sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Trafik ve Terörle Mücadele ekipleri D-100 karayolu Esentepe mevki Tem Otoyolu'nda geniş çaplı uygulama yapmaya başladı. Uygulamada ekipler kimlik kontrolü yanı sıra, araç içlerini de kontrol etti.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gözlerinin önünde aracı kül oldu05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:54
  • Adalet Yürüyüşü'nde gözaltılar var!04 Temmuz 2017 Salı 16:44
  • Saç kurutma makinesi evi küle etti!04 Temmuz 2017 Salı 12:26
  • Küçük Muhammet yine kayıp!04 Temmuz 2017 Salı 12:08
  • 20 yaşındaki Melih denizde boğuldu04 Temmuz 2017 Salı 09:11
  • Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:16
  • Duvara sıkışan Karamel için itfaiye ekipleri seferber oldu03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:23
  • Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:35
  • Taksi durağında kasıtlı yangın şüphesi!03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:06
  • Traktör devrildi: Dede öldü, torunu ise yaralı...03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:56
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim