1 çocuk babası olan Salih Uçar’ın cenazesi Akmeşe Camii’nden alınarak Akmeşe Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi
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Salih Uçar vefat etti
İzmit Akmeşe Atatürk Mahallesi 5125 Sokak No:69’da oturan çifti emeklisi Salih Uçar (92) vefat etti.
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