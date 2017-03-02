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Salihli Belediyespor judo takımı finalde

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Salihli Belediyespor judo takımı finalde
Salihli Belediyespor Judo Takımı, Kocaeli Gebze'de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi judo yarı finallerinde elde ettiği başarılarla turnuvaya damgasını vurdu

Antrenör Oktay Ayaz yönetimindeki Salihli Belediyespor Judo Takımı sporcularından İbrahim Behlül Kocapınar 38 kilogramda ikinci, İpek Akdeniz 52 kilogramda ikinci, Duygu Dirgen+63 kilogramda ikinci, Bedirhan Yılmaz 66 kilogramda üçüncü, Zührenaz Sipahi 32 kilogramda üçüncü, Tuğba Yılmaz 57 kilogramda beşinci olarak Ordu’da yapılacak olan finallere katılmaya hak kazandı. Belediye Başkanı Zeki Kayda, yarı finallerde başarılı sonuçlar alan Salihli Belediyespor Judo Takımı ile Antrenör Oktay Ayaz’ı tebrik ederek, sporculara final müsabakalarında başarılar diledi.

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