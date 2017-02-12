Evli ve 5 çocuk babası olan Salim Özkan’ın cenazesi Serdar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Salim Özkan vefat etti
İzmit Serdar Mahallesi Selvi Sokak adresinde ikamet eden İzmit Seka Devlet Hastanesinden emekli Salim Özkan (80) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.
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