Salona 20 bin liralık tadilat!

Türkiye Basketbol Şampiyonası sırasında salonun çatısının akması sonrasında ortaya çıkman üzücü olay sonrasında, çatının yeniden tamiratı için düğmeye basıldı

ATSAN ATILMIYOR, SATSAN SATILMIYOR…

Artık miadını dolduran İzmit Atatürk Spor salonu için bir dikiş daha atılacak. Türkiye Basketbol Şampiyonası finallerinin bir grubunun oynadığı salonda, Müsabakalar sırasında yağışın ardından, salonu su basmıştı. Bunun üzerine şampiyonanın finalleri Derince’ye alınmıştı.

TAMİRAT 20 BİN LİRA…

Harekete geçen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, iki yıl önce 20 bin liraya tamir ettirdiği çatıyı, bu yıl yeniden tamir ettirecek. Rakamların 20 bin lirayı yamadığı salon yıkılamıyor, çok büyük olmadığı için yerine salon yapılması için proje de geliştirilemiyor. Yani salon yine böyle ağır aksak hizmete devam edecek.