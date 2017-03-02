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Samed’in büyük başarısı

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Samed’in büyük başarısı
Spora yeni başladı. Kısa sürede tüm engelleri aşarak, katıldığı ilk turnuvada gümüş madalya kazandı

Antalya-Kemer ilçesinde Özel Sporcular Masa Tenisi 1. ve 2. Bölge Şampiyonası gerçekleştirildi. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Kemer Limak Limra Otel'de 110 kulüpten 107'si kadın 296 sporcunun katılımıyla düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası'nda otizm, down sendromlu ve mental olmak üzere üç kategoride ve farklı yaş gruplarında mücadeleler gerçekleştirdi.

 

ENGELLİ BİREYLERE ÖZGÜVEN DOPİNGİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor kulübü tarafından Kocaeli il sınırları içinde yaşayan engelli bireylerin özgüvenlerini güçlendirip sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini yükseltmek için “Aşmak için Hareket” projesi kapsamında spora başlayan ve kısa sürede kendini geliştiren Samed Esastürk’te turnuvaa katılan isim oldu. Kağıtspor Kulübü sporcusu Samed Esastürk turnuvada güzel sonuçlar alarak ikinci olmayı başardı. Türkiye Şampiyonası’na  da katılmaya hak kazanan Samed, gümüş madalyasını düzenlenen törenle aldı.

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