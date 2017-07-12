Şampiyon Y. Doğan Eker ile devam

Süper Lig’den düştükten sonra gençleşme operasyonu başlatan Yenidoğan Serdarspor, alt yapılarda Süleyman Eker ile tam bir patlama yaşamıştı

Kendisi de Yenidoğanlı olan Antrenör Süleyman Eker ile yola devam kararı alındı. Yeni sezon U15, U16, U17, U19 antrenörlüğü için Süleyman Eker ile tekrar anlaşan kulübün Başkanı Abdülkadir Bayraktutar “Süleyman Eker hocamız ile yeniden anlaşmış bulunmaktayız. Kulübümüze, camiamıza, sporcularımıza ve hocamıza hayırlı uğurlu olsun!” dedi.