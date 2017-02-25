Şampiyon Yahyakaptan kupalandı

Yahyakaptan Erkek Voleybol Genç Takımı, Kocaeli şampiyonluğunu Yeni Kandıraspor’u 3-0 mağlup ettikten sonra elde etmiş ve bitime iki hafta kala kürsünün zirvesinde yer almayı hak etmişti.

ÇOK RAHAT GEÇTİLER

Yahyakaptan Erkek Voleybol Takımı elde ettiği şampiyonluğun ödülü olan kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı. İzmit Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Turgay Bulut, voleybol kurmayları, kulüp başkanları, yöneticileri ve ailelerinin de katıldığı organizasyonda ikinciliği Gebze Gençlik ve Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Yeni Kandıraspor elde etti. Alınan ödüllerin ardından tüm takımlar toplu halde fotoğraf verdi.

TÜRKİYE DERECESİ BEKLİYORUZ

5 takımın yer aldığı grupta Gebze Gençlik ve Spor Kulübü, Yeni Kandıra, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü ve Karamürsel İdmanyurdu ile mücadele eden Besim Subaşı’nın talebeleri 8 maçın tamamını kazandı ve sadece 2 set verdi. Yahyakaptan Erkek Voleybol Takımı ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

GENÇ ERKEK VOLEYBOL PUAN DURUMU

Takımlar O G M As Vs P

YAHYAKAPTAN 8 8 0 24 2 24

GEBZE GHSK 8 6 2 20 7 18

YENİ KANDIRA 8 3 5 9 15 9

KOCAELİ GHSK 8 2 6 6 20 5

K.MÜRSEL İY 8 1 7 6 21 4