Şampiyondan örnek davranış

Şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı 7. Esnaflar Futbol Turnuvası’nda Morsalioğlu Kırtasiye’yi 3-1 mağlup ederek kupaya uzanan Vizyon İnşaat’ın futbolcuları aldıkları altın ödüllerini devletimizin himayesinde olan Kocaeli Kassel Şehri Yahya Kaptan Çocuk Köyü’ne hediye ettiler. Bu anlamlı jestin ardından futbolcular uzun süre alkışlandı. Vizyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslı, takımın kurucularından Gökhan Gülle ve futbolcuların bu davranışı örnek oldu.