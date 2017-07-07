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Samsun’da ‘süper kupa’ isyanı!

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Samsun’da ‘süper kupa’ isyanı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa'nın yapılacağı şehir ve stadyumu belirledi.

Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, Samsun Yeni Stadı'nda oynanacak. Resmileşen haberin ardından Samsunspor taraftarı karara büyük bir tepki gösterdi.

 

ÜNİ-SAM’DAN ANLAMLI AÇIKLAMA

Üniversiteli Samsunsporlular (ÜNİ-SAM) konu ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Samsun 19 Mayıs Stadyumunda büyük taraftarımız takımımızla birlikte kâh gülüp kâh ağlamış, aç ve susuz kalmış, her maç bir futbolcudan fazla ter dökerek yıllarca beraber bir bütün olmuştur. Bu stadyum şanlı Samsunsporumuzun maçıyla açılmış ve yine şanlı Samsunsporumuzun maçıyla kapanmıştır. 52 yıldır bu takımın cefasını çeken, içerde dışarda takımını yalnız bırakmayan bu yüz binlerce taraftarın tek isteği bu başlayacak yeni serüvene yeni hüzünlerin yeni sevinçlerin yaşanacağı yine mazisi büyük bu yeni stadyuma kendi takımlarının maçıyla başlamaktır” denildi.

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