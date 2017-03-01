Samsunlular bu gecede memleket havası soludu

Gölcük Samsunlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ‘Şehitleri Anma ve Geleneksel Tirit Gecesi’ etkinliğinde Samsunlular bir araya gelerek memleket havası soludu

Gölcük’ün en aktif derneklerinden biri olan Gölcük Samsunlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda ‘Şehitleri Anma ve Geleneksel Tirit Gecesi’ düzenlendi. Gölcük Samsunlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Reşat Akın ev sahipliğindeki programa AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Samsun Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Yıldıray Baş, AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, Gölcük İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı ve çok sayıda Samsunlu katılım gösterdi.

“BİRLİĞİMİZİ PEKİŞTİRMELİYİZ”

Reşat Akın, “Türk milleti 7 bin yıllık geçmiş olan tarihi bir millettir. Mukaddes vatan toprakları için canlarını severek vatanımız, istiklalimiz, birlik ve beraberliğimiz için şehadet şerbeti içen kardeşlerimizin her birimiz üzerinde bıraktığı haklar ve görevler bulunmaktadır. Aziz şehitlerimize karşı en büyük görevimiz yüreklerimizi kenetlemek, birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmektir. Bu anlamda bizler de her zaman üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız” dedi.