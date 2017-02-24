Samsunlulardan Vali Güzeloğlu'na ziyaret

Gölcük Samsunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Reşat Akın ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Dernek başkanı Akın’a ziyaretinde Sebahattin Çelebi, Selim Karbi, İbrahim Demir ve Muktalip Bülbül de eşlik etti.

BAŞARILAR DİLEDİ

Buluşma sırasında yapılan çalışmalarla ilgili olarak Vali Güzeloğlu’na bilgiler veren dernek başkanı Reşat Akın, kendisinin eski görev yeri olan Samsun’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı saygı ile anıldığını dile getirdi. Konukları ile yakından ilgilenen Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.