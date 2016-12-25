Sanayiciler, Kağıt Müzesi’ni beğendi

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Genel Başkanı Mesut Koyuncu ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı SEKA M. Ali Kağıtçı Müzesi'ni ziyaret etti.

Türkiye’nin önde gelen ambalaj sanayicilerinin yer aldığı derneğin yöneticileri, eski SEKA Fabrikası’nın endüstriyel dönüşümüyle ortaya çıkan Kağıt Müzesi’ni çok beğendiklerini dile getirdi. YÖNETİMDEKİ ESKİ SEKALI Türkiye'nin önde gelen sanayici ve iş adamları, kendilerini yakından ilgilendiren SEKA Kağıt Fabrikası’nın Kağıt Müzesi’ne dönüştürülmesi süreciyle ilgili bilgi aldı. Genel başkan Koyuncu, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, rehber eşliğinde müzeyi gezdi. Beğenilerini dile getiren dernek başkanı Koyuncu ve sanayiciler, aileleriyle beraber tekrar ziyarete geleceklerini kaydetti. Dernek yöneticileri arasında eski SEKA'lı Aydın Satıcı’nın da bulunması dikkat çekti. Çalışma hayatına SEKA'da mühendis olarak başlayan Aydın Satıcı, fabrikanın müzeye dönüştürülerek hatıraların yaşatılmasından duyduğu memnuniyetini iletti.