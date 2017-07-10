Sanırsın ki Şampiyonlar Ligi!

Şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı 7. Esnaflar Futbol Turnuvası finalini Vizyon İnşaat ile Morsalioğlu Kırtasiye oynadı

Bir birinden klas futbolcuların yer aldığı maç öncesindeki seremoni muhteşemdi. Başarılı hakemimiz Enes Kanpara öncülüğünde sahaya çıkan sporcuların yanlarında Yeşil Doğa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin öğrencileri vardı. Hakem Kanpara ve futbolcular ellerinden tuttukları öğrencilerle saha ortasına kadar yürüdü. Yanan maytaplar geceyi aydınlatırken, şehidimizin resminin yer aldığı pankart tabii ki en önde halkı selamladı.