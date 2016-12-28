Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Saniye Sever’in cenazesi Arslanbey Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arslanbey Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Saniye Sever vefat etti
Kartepe Arslanbey Mahallesi Beykoz Caddesi adresinde ikamet eden Goodyear emeklisi merhum Ali Vasfi Sever’in eşi Saniye Sever (70) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti.
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