Sanki dilenciler caddesi! 61 kişi...

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafik ışıkları, kavşaklar ve cami önlerinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşları rahatsız eden şahıslarla ilgili denetimlere devam ediyor

İnönü, Fethiye, Hürriyet, Cumhuriyet, Şahabettin Bilgisu ve Leyla Atakan Caddelerinde yapılan denetimlerde duygu sömürüsü yaptığı tespit edilen 61 şahıs hakkında kanuni işlem yapıldı. Yetkililer, "Duygu sömürüsü yapan şahıslarla ilgili çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Hiçbir emek harcamadan para kazanmayı meslek haline getiren dilenciler daha çok küçük yaştaki çocukları kullanıyorlar. Kolay yoldan para kazanmayı meslek haline getiren bu kişilere kanmayalım” dediler.