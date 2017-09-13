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Şanlı: Her öğrencide Atatürk görüyoruz

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Şanlı: Her öğrencide Atatürk görüyoruz
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Atatürk’ün ders kitaplarından çıkarıldığını söyleyen Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, “Atatürk’ü ders kitaplarından çıkarsanız ne yazar. Attığımız adımda, özgür ve bağımsız her nefes alışımızda, ha

Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, dün sendika binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen açıklamaya sendika yöneticileri ve çok sayıda üye katılım gösterdi.

Açıklamada konuşan Şanlı, “Anlamsız ve vahim uygulamalarıyla Milli Eğitim Bakanlığı, bizleri şaşırtmaya ve endişeye sürüklemeye devam ediyor. Bir okul yaptıran hayırseverin okulun girişine biyografisini yazacak kadar vefa, vatanını işgalden, milletini esaretten kurtarıp hür ve bağımsız bir devlet kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e maalesef çok görülmüştür. Ve maalesef son demde ders kitaplarından çıkarılması, bardağı taşıran son damla olmuştur” dedi.

 

ATATÜRK’Ü KİTAPLARDAN ÇIKARSANIZ NE YAZAR

“Gören gözlere, işiten kulaklara ve hisseden vicdanlara dair ne ürkütücü bir hal. Ne kadar boş ve acınası bir çaba” diyen Şanlı sözlerini, “Atatürk’ü ders kitaplarından çıkarsanız ne yazar. Bizler bu vatan toprağında her attığımız adımda, özgür ve bağımsız her nefes alışımızda, her ezan sesinde, her neşede, her okulda ve hatta her öğrencide bir Atatürk görüyoruz. Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Doğu Türkistan’da, Filistin’de, Arakan’da ve dahi dünyanın dört bir yanında her yaşanan insanlık dramına şahit olduğumuzda O’na bir kez daha minnet duyuyoruz” diye konuştu.

 

DERDİMİZ KOLTUK DEĞİL

Şanlı “Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere geçen hafta idareci atama sonuçları belli oldu. İddia o ki atanan idarecilerin %25’i Türk Eğitim Senliymiş. Acaba biz mi yanlış gördük diye tekrar tekrar baktık; rakamlar hep aynı hazin gerçeği haykırdı yüzümüze: 59 okul müdürlüğünden sadece 8’i Türk Eğitim Senli. Altı binin üzerinde üyesi olan bir sendikadan bahsediyoruz. Bu sebeple herkes iyi bilsin ki derdimiz koltuk değil; Devletimizdir, milletimizdir ve çocuklarımızın geleceğidir. Bu noktada hangi arkadaşımıza hangi görev verilirse, hem yapabilecek istidatta, hem de fedakâr yürekliliktedir. Türk milleti adına konuşan Türk Eğitim Sen için 8 tane okul müdürlüğünü çok görenler ne acı bir hezeyan içerisindedir” açıklamalarında bulundu. Selin BECER

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