Sannora Foto, Karamürsel’de açıldı

Karamürsel’de hizmete giren Sannora Foto&Ajans adlı iş yeri için önceki gün bir açılış töreni düzenlendi.

Özlem Özfidan’ın sahibi olduğu işletme 4 Temmuz Mahallesi 2133. Sokak No: 4 adresinde faaliyetlerine başladı. İş yerinin açılışına ilçe protokolü de yoğun katılım gösterdi. Açılış törenine; Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel TEMA Vakfı Başkanı Nilgün Önal ve Yaşlılar Derneği Başkanı Sevinç Özsoy katılım gösterdi.

EVLENENLERE ÖZEL ÇEKİM

Dualar eşliğinde yapılan açılışın ardından belediye başkanı Yıldırım, iş yeri sahibi Özlem Özfidan’a başarılar diledi ve bol kazanç temennisinde bulundu. Sannora Foto&Ajans sahibi Özlem Özfidan, 10 yıllık tecrübelerini, profesyonel reklam ve marka fotoğrafçılığını Karamürsel halkıyla paylaşmak amacıyla yola çıktığını, evlenecek çiftlere ya da her türlü özel anını ölümsüzleştirmek isteyenlere, kendine has tarzını yansıtarak hizmet etmek amacıyla bu işletmeyi kurduğunu söyledi.