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Sapakpınar Mevlid Cemiyeti Pazar günü yapılacak

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Sapakpınar Mevlid Cemiyeti Pazar günü yapılacak
İzmit’e bağlı Sapakpınar Mahallesinde her yıl düzenli olarak yapılan geleneksel mevlid programının bu yıl 23.sü Pazar Sapakpınar Camiinde yapılacak.

İzmit’e bağlı Sapakpınar Köyü sakinlerinin geleneksel hale getirdikleri ahrete intikal edenlerin ruhuna Kuran-ı Kerim ve mevlidi şerif cemiyetinin 23.sü Pazar günü saat 11:00’da gerçekleştirilecek. 23 yıl önce başlayan bu gelenek diğer köylere de örnek olurken Mevlid Cemiyeti’ne her yıl tanınmış din adamları ve alimler katılım gösteriyor. Bu yılki programa katılmak isteyenler için 24 Eylül Pazar günü saat 10:30’da Milli İrade Meydan’ından (Perşembe Pazarı Alanı) araç kaldırılacak. Ahmet HAZER

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